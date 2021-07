Alcuni minuti fa, durante la conferenza online di premiazione organizzata dal Touring Club Italiano, sono stati premiati i Comuni dell’entroterra italiano che hanno ottenuto il rinnovo del riconoscimento “Bandiera Arancione” per il triennio 2021-2023.

Fra i 262 borghi premiati rientra anche quello di Agnone che ottiene ancora una volta l’ambito premio del Club. Piena soddisfazione dal Sindaco Daniele Saia che ha subito commentato l’evento: “Il vessillo è un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dall’Associazione ai piccoli Comuni dell’entroterra italiano che si distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di valore. Agnone rientra tra i 262 borghi italiani premiati dal Club.

Tale conferimento rappresenta un marchio turistico importantissimo che permette alla nostra cittadina di essere riconosciuta a livello nazionale e internazionale quale teatro di produttività, passione e bellezza; un paese animato dalle tante attività e dal grande patrimonio artistico-culturale. La ‘Bandiera Arancione’ assume, inoltre, in questo contesto pandemico, un emblematico valore di rilancio per gli esercizi commerciali della zona e di speranza per un futuro di rinascita per le nostre Aree Interne. L’Amministrazione comunale ringrazia il Touring Club per la rinnovata fiducia, continueremo a lavorare nell’ottica di rendere sempre più attrattiva la nostra amata Agnone.“