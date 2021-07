La carenza, ormai cronica, di personale medico ed infermieristico all’interno delle strutturte sanitarie pubbliche rappresenta un elemento mette a rischio l’assistenza dei pazienti e provoca disagi agli operatori del settore. Va dunque trovata una soluzione in tempi rapidi. Ne sono convinti i consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle che hanno presentato una interrogazione urgente per chiedere al governatore Toma di fare pressing sull’Asrem affinché faccia chiarezza su tre aspetti che poi sono il nocciolo della questione: conoscere quante unità lavorative sono state effettivamente assunte e stabilizzate, quante ancora sono da assumere attraverso concorsi e qual è lo stato dei bandi per le assunzioni previste dal Piano triennale. Un piano elaborato tra il 2018 ed il 2020 secondo il quale, ha ricordato il consigliere Angelo Primiani, il Molise avrebbe dovuto assumere circa 840 unità lavorative, tra nuove assunzioni e stabilizzazioni. L’azienda aveva anche preparato un cronoprogramma: 92 assunzioni per il 2018, 634 per il 2019 e 118 per il 2020. “Nonostante questo Piano – ha denunciato – ancora oggi i molisani continuano a fare i conti con la carenza di personale, mentre l’Asrem bandisce pochi concorsi e quelli che riesce a bandire registrano gravi ritardi e a volte non arrivano neppure a compimento. E in questo scenario – ha sottolineato Primiani – la pandemia non può essere l’alibi per giustificare il mancato rispetto del Piano”. Il consigliere Cinque Stelle ha poi ricordato come il presidente Toma, a marzo del 2020, avesse proposto la rimodulazione del Piano, prevedendo, la possibilità di assunzioni straordinarie. “A quel punto – ha ricordato – Florenzano ha presentato il fabbisogno necessario a potenziare il servizio sanitario in relazione all’emergenza covid e l’ex commissario ha approvato il piano assunzioni”. Per Primiani mancano la ricognizione, il monitoraggio ed il controllo della concreta attuazione del piano delle assunzioni. “Il direttore generale Asrem mostri i numeri, i dati – ha concluso il consigliere regionale – Dimostri, carte alla mano, quanto ha fatto per risolvere questo problema”.