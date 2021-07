Situazione delicata circa i ricorsi da parte delle società escluse dalla Covisoc in serie B e Lega pro. Entro le 19.00 di ieri le società in questione hanno avuto tempo per depositare i ricorsi e le proprie ragioni. Entro domani si avrà una conferma oppure un eventuale smentita della prima decisione. In serie B il Chievo ha dovuto dimostrare che l’accordo con l’agenzia delle entrate mancante era stato richiesto e raggiunto con l’ente prima della scadenza del 28 giugno, considerato un termine perentorio. In serie C rimangono in bilico Paganese il cui quadro non dovrebbe essere grave, la Sambenedettese, il Carpi, il Novara. Mentre nella tarda serata di ieri la Casertana ha annunciato di aver presentato nelle sedi competenti assegni circolari per un ammontare di 350.000 euro. Staremo a vedere se lo sforzo compiuto dal presidente D’Agostino sarà sufficiente ad evitare la conferma dell’esclusione dei campani.

La Covisoc, entro domani, informerà degli esiti la Figc che nel consiglio federale ufficializzerà le esclusioni. Le società bocciate pure in seconda battuta avranno la possibilità di ricorrere al Coni entro il 27 luglio. Nel frattempo, entro il 19 andranno fatte le domande di ripescaggio. Per la serie B, se confermata l’uscita del Chievo, entra in gioco il Cosenza. Per la C, che dovrebbe riempire più di un posto, il criterio che dovrebbe essere seguito sarà quello di attingere una squadra di quarta serie ed una retrocessa. Sarebbero pronte a presentare domanda di ripescaggio in Lega Pro il Latina arrivato secondo nel suo girone, l’Andria, la Clodiense( società veneta), il Rimini ed il Siena. Anche il Fano, neo retrocesso, avrebbe in animo di chiedere la riammissione. Entro fine luglio si dovranno avere gli organici completi e ultimati di serie B e Lega Pro. Il 4 agosto spazio ai calendari della nuova stagione.