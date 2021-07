E’ già corsa all’abbonamento per gli oltre seicento che intendono rinnovare la propria fiducia al Campobasso. Siamo certi che i rinnovi scatteranno tutti o quasi in automatico. Prova ne è la calca che è creata nella mattinata di ieri e di stamattina proprio nei pressi dello store del Campobasso. Come abbiamo anticipato ieri, la società ha riconfermato in blocco lo staff tecnico della scorsa stagione. Una decisione logica e che era nell’aria già da qualche settimana. Così Cudini e De Angelis saranno allenatore e direttore sportivo rossoblu, Antognozzi il tecnico in seconda. Confermato Cristian Cicioni preparatore dei portieri, Francesco Negro preparatore atletico e Giuseppe Allocca nel ruolo di team manager. Si va ad aggiungere la figura del match analist, colui che analizza e viviseziona i momenti delle partite: si tratta del giovane marchigiano Gian Marco Ortolani, in passato anche collaboratore del Tolentino.



Una figura nuova nello staff rossoblu. Si susseguono gli incontri e le trattative che stanno per diventare ufficiali come quella per il portiere: uno dei due estremi difensori sarà Emanuele Zamarion lo scorso anno al Gubbio. Portiere classe 2000 di proprietà della Roma, 1, 91 di altezza. Non è escluso che rimanga in rossoblu anche Raccichini, il portiere della promozione in Lega Pro. Continuano i dialoghi con Esposito e Bontà anche se le parti potrebbero non essere cosi vicine. La difesa potrebbe essere già in gran parte costruita con le firme di Dalmazzi, Vanzan e Menna. A centrocampo domani sarà la giornata di Tenkorang che sarà nel capoluogo per rinnovare il proprio legame alla società rossoblu. Se dovesse partire Esposito, spazio al toto sostituto. È proprio li che vuole intervenire pesantemente De Angelis in un reparto che potrebbe essere pregiudicato da qualche partenza. Così spazio alle trattative. Il direttore ne sta conducendo tante nel silenzio piu’ assoluto com’è sua abitudine da due anni a questa parte. Conterà la tecnica, ma anche lo spirito battagliero di una matricola come il Campobasso in un girone complesso per il fattore ambientale e non solo. Sul mercato i lupi hanno chiuso l’accordo anche con Michael Liguori. Ala destra classe 99, ha vissuto l’ultima stagione alla Recanatese dove ha realizzato 12 gol in 31 presenze con la maglia dei canarini. Un giocatore senz’altro utile per il 4-3-3 classico di mister Cudini.