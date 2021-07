All’ospedale San Timoteo di Termoli non è più consentito partorire, almeno per ora. La decisione è del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano in accordo con le indicazioni fornite dalla struttura commissariale “nel pieno rispetto – è scritto in una nota dell’azienda– delle garanzie sanitarie per la donna e il neonato”. Una sospensione temporanea. Il parto spontaneo e il taglio cesareo saranno assicurati al Cardarelli di Campobasso. Al San Timoteo, invece, resta attivo il percorso di accompagnamento alla nascita con le attività ambulatoriali di visite, ecografia, diagnostica pre-natale, monitoraggio pre e post parto.

Un macigno pesantissimo. Previste reazioni eclatanti.