Trivento e la casa delle farfalle, impazza sui social la parete ad uncinetto. Ci troviamo in via Torretta, nel centro storico di Trivento, e da qualche giorno si è notato un flusso di persone curiose, che ai più ha ricordato i giorni con l’Albero ad uncinetto, soffermarsi e ammirare le farfalle e i fiori realizzati ad uncinetto e affisse al muro dell’abitazione. Belle le farfalle come anche l’idea di far partire il gambo dei fiori dal vaso reale: è l’essenza creativa, l’illusione, l’esile passaggio dal reale al fantastico. Proprio dal fantastico, dalle favole, parte la nuova iniziativa dell’associazione “Un Filo che unisce”, artefice di numerose manifestazioni che hanno fatto diventare Trivento la città dell’uncinetto. L’idea è quella di rappresentare il mondo delle fiabe, “abbiamo voluto denominare la manifestazione del 25 luglio prossimo “Il giardino dei balocchi” – riferisce il presidente dell’associazione “Un Filo Che Unisce”, Michela Anziano – nel parco giochi della zona Piano di Trivento metteremo diverse installazione ad uncinetto che richiamano le fiabe più note. Abbiamo ipotizzato, poi, un percorso delle favole nel centro storico e la casa delle farfalle rientra in questo programma e questa grande attenzione riservata ai lavori della parete, con farfalle e fiori, ci fa ben sperare per il programma in generale. Altro per il momento non lo diremo – conclude Michela Anziano – sarà una sorpresa per tutti coloro che vorranno visitare Il giardino dei balocchi”.