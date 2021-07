“Un ragazzo energico, attivo, sorridente alla vita – cosi’ il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ricorda Mario Scampamorte, il 27enne morto ieri sera mentre si stava recando al lavoro in Abruzzo con la sua moto che si è scontrata con un’auto -. Un infermiere che ha messo a disposizione dei malati Covid tutta la sua professionalità e il suo amore. Il dolore che l’intera comunità prova in questo momento e’ immenso, inspiegabile. Sono sicuro, pero’, che le cure e la disponibilità dimostrate da Mario nei confronti dei suoi familiari, dei suoi affetti e dei suoi pazienti resteranno come traccia indelebile, un segno per sempre tangibile del suo impegno per il prossimo”, ha concluso il sindaco.

Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia del giovane agnonese. Anche i colleghi lo ricordano con affetto “Senza parole- ha scritto Enrica Sciullo, sua concittadina e infermiera come lui – solo lacrime per il collega discreto che con il suo sorriso illuminava la giornata di chi incontrava”.