Tragedia al San Timoteo di Termoli dove è deceduto un neonato a poche ore dal parto. Stando alle prime notizie il piccolo è nato con un cesareo programmato alla 38esima settimana e tutto sarebbe andato bene. Ma dopo poco il bambino è andato in sofferenza respiratoria, subito è stata allertata la Sten del Cardarelli, il servizio di trasporto di emergenza neonatale e il piccolo è stato nel frattempo assistito dai pediatri con la ventilazione meccanica. Quando è arrivato il neonatologo da Campobasso è intervenuto con le manovre di rianimazione polmonare, ma purtroppo il bambino non ce l’ha fatta. E’ deceduto circa tre ore dopo la nascita. Una tragedia enorme per la famiglia del piccolo e un profondo dolore per il personale in servizio. Cosa sia successo, se tutte le procedure siano state seguite in maniera corretta, o se ci sia stato un problema non diagnosticato in precedenza, e se dunque il decesso poteva essere evitato sarà la magistratura ad accertarlo. La famiglia originaria di Portocannone, si è rivolta alla polizia per una denuncia e poi allo studio Facciolla-Capuano. La Procura è subito intervenuta sequestrando tutte le carte e disponendo l’autopsia sul piccolo. Intanto il direttore dell’Asrem Oreste Florenzano ha disposto un’indagine interna, chiedendo una relazione dettagliata dell’accaduto al personale in servizio nei reparti coinvolti, la Ginecologia e la Pediatria del San Timoteo. Compresa una relazione sul servizio di emergenza neonatale partito dal Cardarelli di Campobasso.