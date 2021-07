Share on Twitter

Visita ufficiale, a Palazzo Vitale, del generale di Brigata, Paolo Aceto, dal 22 giugno scorso comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise.

L’ufficiale, accompagnato dal colonnello Emanuele Gaeta, comandante provinciale dei Carabinieri di Campobasso, è stato ricevuto dal governatore Donato Toma.

Parole di apprezzamento sono state rivolte dal governatore all’indirizzo del generale per quanto i Carabinieri hanno fatto in Molise, nell’ultimo anno e mezzo, in relazione alla gestione dell’emergenza sanitaria, un servizio aggiuntivo rispetto a quelli che normalmente l’Arma assicura nella repressione e nella prevenzione dei reati e nella tutela della sicurezza dei molisani.