Dal mondo Lega Pro continuano ad arrivare news. Stilata la graduatoria di merito, da parte del Consiglio Federale, per eventuali ripescaggi, al Campionato di Serie C per le società che non hanno vinto il campionato di serie D. Al primo posto l’Aglianese, a seguire Fc Messina, Picerno, Latina, Castellanzese, Arizgnano, Trastevere, Pineto e Nibionoggiono, Società, soprattutto le prime due, che sperano di entrare in serie C dalla porta di servizio. A tal proposito secondo i ben informati l’Fc Messina dovrebbe rimpiazzare il Gozzano (rinuncia alla Lega Pro, come la prima sostituta Aglianese), a seguire pronti a rispettare tutti i canoni richiesti: Latina, Fidelis Andria, Clodiense e Bra. Mentre in serie C nell’ordine sono intenzionati Lucchese, Pistoiese e Arezzo. La Serie C che verrà deve ancora prendere definitivamente forma. In bilico ci sono le posizioni di alcuni club al momento esclusi. Ricordiamo che la Covisoc ha bocciato 6 società: Chievo in B, Carpi, Casertana, Novara, Sambenedettese e Paganese in C. Tutte stanno lavorando con gli avvocati per i ricorsi, da presentare entro oggi per riuscire a convincere la commissione. La stessa Covisoc darà poi i pareri alla Figc che giovedì, nel Consiglio Federale, dirà quali sono i club bocciati. L’ultima spiaggia sarà poi il Collegio di Garanzia del Coni che dovrebbe riuscire a dare i pareri definitivi entro il 27, quando si faranno i gironi.

Ore disperate per la Casertana, che attende l’esito dell’eventuale ricorso per mantenere la Serie C. L’avvocato Edoardo Chiacchio, difensore del club nel processo, che punta ad ottenere la riammissione dei rossoblu al calcio professionistico, dopo l’esclusione decisa dalla Covisoc, conta di dimostrare che fu un disguido tecnico e non un’inadempienza della società a comportare il ritardo nel presentare la fidejussione. La situazione è davvero difficile ma non impossibile, con la discussione prevista giovedì davanti al Consiglio Federale.

Novara attende con il fiato sospeso le notizie sul suo futuro dopo la prima bocciatura della Covisoc. La società azzurra si è vista respingere la domanda di iscrizione alla serie C dopo le verifiche, se il club non riuscirà a ribaltare il verdetto, per la prima volta verrà escluso dal mondo dei professionisti. L’unico appiglio è dimostrare di aver agito correttamente rispetto alle irregolarità amministrative contestate dalla commissione federale.