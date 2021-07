Il Campobasso prepara lo start alla stagione 2021/2022. In attesa di conoscere il girone e gli sviluppi delle situazioni legate alle società bocciate dalla Covisoc, lo staff dirigenziale rossoblu è al lavoro per l’immediato futuro. In primis le conferme, come detto a più riprese lo staff tecnico è stato confermato in toto. A partire dal tecnico Mirko Cudini, operativo già da tempo per la nuova stagione. Nel segno della continuità Cudini e il Campobasso assieme per il terzo anno consecutivo, una chance importante per il tecnico marchigiano che con professionalità ed un calcio propositivo ha guadagnato la Lega Pro sul campo. Il tecnico, di concerto con il suo staff, vuole partire con la preparazione atletica il 19 o al massimo il 20 luglio, praticamente tra una settimana. Una data giusta se consideriamo il salto di categoria ma soprattutto gli impegni ufficiali già fissati, 15 agosto la Coppa Italia, 29 agosto l’avvio del campionato. Si ripartirà dalla base solida dello scorso anno, le conferme di Dalmazzi, Menna, Fabbriani, Vanzan, Candellori e Vitali sono praticamente certe. Su questi nomi non ci sono dubbi e tutti i citati saranno regolarmente al via del ritiro. Ottime possibilità anche per Ladu e Rossetti, praticamente in accordo con la società per la prossima stagione.

Da valutare le posizioni di Bontà ed Esposito, i due giocatori sono ovviamente graditi a Cudini, resta da trovare l’accordo con la società per il rinnovo del contratto. Due elementi importantissimi nella cavalcata trionfale conclusa esattamente un mese fa, il 13 giugno. Ovviamente abbiamo provato a tracciare un quadro delle conferme, attendiamo l’ultima parola, quella della società, che senz’altro da oggi a seguire comunicherà la chiusura dei vari accordi. Calcio mercato improntato su due pedine in particolar modo, un portiere di grande affidabilità ed un attaccante con esperienza nel campionato di Lega Pro. Due elementi che appaiano indispensabili per disputare un torneo di buon livello, in particolar modo tra i pali, dopo tempi immemori, ci auguriamo di rivedere a Selvapiana un numero 1 di carisma ed esperienza. Infine da questa mattina il via alla campagna abbonamenti, fino a sabato la prelazione per i 600 abbonati della passata stagione. A seguire la vendita sarà libera sino ad esaurimento per i limiti attuali imposti per la capienza. Grande fila e numerose presenze questa mattina davanti allo store del Campobasso, un ottimo avvio senz’altro con il tifo rossoblu pronto a sostenere la società nella nuova avventura in terza serie.