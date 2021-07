Terzo Memorial Città di Trivento “Antonio Sammarone”. Il 28 febbraio del 2019, Antonio Sammarone perse la vita dopo un incidente in moto, avvenuto in una galleria della Statale 650. Aveva 44 anni, lasciava la moglie e due figli. Gli amici motociclisti hanno voluto ricordarlo anche quest’anno con il Memorial che si terrà il prossimo 18 luglio. Per l’occasione è stata voluta una piccola aiuola e piantato un albero di olivo, presso la piazzetta del Polifunzionale comunale. Il programma prevede il ritrovo e colazione alle ore 8.30, la benedizione dell’albero e aiuola alle ore 10, subito dopo è previsto un giro tra amici. Il programma chiude alle 13.30 con il rientro e pranzo presso il ristorante mobile. Gli organizzatori tengono a precisare che non si tratta di una manifestazione ma di un moto giro e commemorazione tra amici, saranno rispettate e verificate tutte le regole sul distanziamento sociale e l’uso dei dispositivi di protezione anti-Covid 19. La manifestazione è aperta a tutti coloro che vorranno prenderne parte.