Dopo l’ultimo rigore, quello che sancisce la vittoria dell’Italia ai campionati europei, esplode la festa in tutto il Molise. Dai paesi più piccoli e fino alle città, ovunque gente in strada, bandiere, cori e brindisi per celebrare gli azzurri sul tetto d’Europa. A Campobasso migliaia di persone fino a notte fonda hanno festeggiato all’impazzata. Centinaia le auto in corteo e non sono mancati anche camion ricoperti con il tricolore. Un fiume di gente lungo il corso tanto che sembrava di essere alla festa del Corpus Domini. Davanti al monumento ai Caduti intorno alle due di notte sembrava di essere in una immmensa discoteca con musica a tutto volume e tanti giovani ad abbracciarsi e a saltare in aria. Il momento più potente della festa è stato quando dagli altoparlanti è arrivata la musica di Raffaella Carrà: la gioia per gli azzurri è stata così celebrata ricordando anche la star della tv scomparsa nei giorni scorsi. Sono però saltate le norme anticovid con assembramenti nessun distanziamento e poche mascherine.

