Nei mesi estivi il problema delle carenza d’acqua all’interno degli acquedotti altomolisani preoccupa molti cittadini e amministratori locali. Non è insolito, infatti, il verificarsi di interruzioni al servizio idrico in vari centri del territorio proprio per permettere un ritorno alla normalità del flusso del prezioso oro blu.

A tal proposito, nei giorni scorsi, il Comune di Carovilli ha lanciato un appello alla cittadinanza in relazione al corretto utilizzo dell’acqua: “Lanciamo un appello a un consumo più responsabile di acqua. La stagione estiva è, notoriamente, secca e l’utilizzo dell’acqua, per quanto necessario, deve essere tenuto sotto controllo per evitare problemi di approvvigionamento.