Rimane alta ad Agnone l’attenzione in merito al dilagare della pandemia da Covid-19. A preoccupare è la variante Delta che nelle ultime settimane si sta diffondendo anche sul suolo nazionale.

Il Comune, al momento Covid-free, ha diramato una nota in cui si pone massima attenzione sul corretto utilizzo della mascherina anche all’aperto: “Il Vicesindaco e Assessore alla Sanità Giovanni Di Nucci, consultatosi con il Sindaco Daniele Saia, ha ritenuto opportuno ribadire l’importanza del rispetto delle norme anti-contagio in vista della finale degli Europei che vede sfidarsi la nazionale italiana con quella inglese.

Per tali motivi, durante la visione della partita e durante gli eventuali festeggiamenti post-partita, bisognerà ricordare di indossare la propria mascherina negli spazi chiusi e all’aperto in caso non si riesca a mantenere il distanziamento interpersonale, come previsto dalle ultime direttive ministeriali.