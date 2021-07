Sono dati incoraggianti quelli che emergono dall’ultimo bollettino dell’Asrem riferiti al Covid. C’è un solo positivo sui 117 tamponi processati e riguarda sempre Guglionesi, in comune del basso Molise dove sono in atto alcuni focolai. Una situazione da monitorare con attenzione perché i casi accertati sono 14, secondo il sindaco Bellotti. Tra questi ci sarebbero anche molti adolescenti. Da qui l’invito del primo cittadino ad attenersi scrupolosamente alle regole: distanziamento e uso della mascherina. Intanto a Montenero di Bisaccia sono stati effettuati 150 tamponi nelle rsa, dai quali sono risultati 3 positivi.

Tornando al bollettino Asrem, non ci sono stati nuovi ricoveri, né vittime e neppure guariti. Gli attualmente positivi sono 62, mentre al Cardarelli, in Malattie infettive c’è un solo paziente ancora ricoverato. I guariti, dall’inizio della pandemia sono 13.196.