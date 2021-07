Lungo e articolato intervento dei Vigili del Fuoco di Campobasso terminato solo nel tardo pomeriggio di ieri. Sono stati impegnati con diverse squadre, 5 automezzi e 2 elicotteri per spegnere un incendio e bonificare un importante area a ridosso del comune di Tufara. In fiamme incolto, macchia mediterranea e bosco. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche pattuglie di Carabinieri e Carabinieri Forestali. Si indaga per capire le cause del rogo.