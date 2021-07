Trivento e la rete di solidarietà. Gino Donatelli, una vita dedicata al sociale. Referente storico della Coldiretti di Trivento, Gino Donatelli, originario di Limosano e trasferitosi nella città trignina dove ha messo su famiglia, è da sempre impegnato nelle attività sociali, nelle mille iniziative di solidarietà, facendo parte attiva di numerose associazioni del territorio. È stato nominato da poco al vertice della Croce Rossa di Trivento, referente territoriale dell’Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, già priore della Confraternita della Santissima Trinità di Trivento. Tante le iniziative che lo vedono impegnato in ogni dove, sempre dalla parte di chi ha bisogno. A riconoscimento di questo costante impegno e abnegazione, Gino Donatelli ha ricevuto i complimenti dai vertici nazionali della sua associazione, la Coldiretti. Così si è espresso il presidente nazionale Coldiretti: complimenti per il tuo impegno per la tua determinazione e soprattutto per dedicare tempo alle associazioni di volontariato, conta pure su di me per qualsiasi iniziativa che vorrai mettere in campo. Anche il segretario generale Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ha avuto parole di apprezzamento nei confronti di Donatelli: carissimo, complimenti vivissimi per il tuo impegno, il tuo entusiasmo e la tua dedizione a quanto stai portando avanti. Una vita dedicata al sociale, dunque quella di Gino Donatelli, nelle sue più diverse forme e testimonianze. Siamo anche convinti che tante altre sono le sue iniziative solidaristiche, non alla ribalta delle cronache, ma fatte con intensità e discrezione. A Gino Donatelli va un grazie, per tutto ciò che ha fatto in questi anni e per quanto saprà mettere in campo nei prossimi.