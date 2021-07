In data odierna, 10 luglio 2021, ha riaperto i battenti il “Santa Lucia Park”, struttura collocata nei pressi di Agnone che permette ai clienti di vivere momenti di divertimento in piscina.

La gestione dell’impianto è stata presa in carico dall’istruttore romano di nuoto Marco Di Lorenzo che ha accettato la nuova sfida imprenditoriale insieme ai suoi collaboratori.

A tal proposito, il Sindaco di Agnone Daniele Saia si è espresso in una nota social per fare un augurio ai nuovi gestori del parco: “Oggi il “Santa Lucia Park” ha finalmente riaperto le porte al proprio pubblico di amanti della natura, dello sport e del divertimento. E noi non potremmo essere più grati al nuovo gestore dell’impianto Marco Di Lorenzo e ai suoi collaboratori che hanno scelto di far tornare la meravigliosa location agli splendori di un tempo, nel solco della gestione del compianto Michele Sallustio.

La scelta di Marco rappresenta un esempio per tutta la comunità. L’istruttore di nuoto ha deciso da Roma, infatti, di mettere al servizio della cittadina la sua professionalità e competenza; ha scelto di dare nuova linfa a una meraviglioso posto che ha ancora tanto da offrire; ha scelto di spendere il proprio tempo a favore del soddisfacimento della “bisogno di evasione” che molti cittadini sperimentano dopo questo lungo periodo di chiusure dovute al Covid-19. Un impegno, quindi, che fa bene alla collettività e che crea nuovi posti occupazionali.