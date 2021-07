Il lavoro sinergico e costante tra le Procure di Campobasso e Larino e la Polizia ha portato a importanti risultati nel contrasto ai reati di genere e in particolare nella lotta allo spaccio e consumo di droga. Significativo l’operato della squadra Mobile del capoluogo, guidata da Marco Graziano, nei mesi di maggio e giugno, sull’intero territorio provinciale.

14 gli arresti dei quali 11 per spaccio di droga, 2 per furto di auto e 1 per detenzione di materiale esplodente.

22, poi le persone denunciate a vario titolo, di cui 10 per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e molestie; 8, ancora, per detenzione di droga ai fini di spaccio e 4 per reati contro il patrimonio.

Nel resoconto della Squadra Mobile di Campobasso viene evidenziata anche l’esecuzione di una misura cautelare di obbligo di dimora e allontanamento dalla casa della famiglia per una persona che si era resa protagonista di un grave episodio di violenza tra le mura domestiche.

Importante, anche, l’attività investigativa che, sempre negli ultimi due mesi, ha portato al sequestro di circa 700 grammi tra cocaina, eroina e hashish e 2 chili e mezzo di sostanze esplodenti detenute in modo illegale. Sequestrati, ancora, dagli agenti della Mobile, anche 4000 euro provento di reati.

Un’azione continua, quella delle forze dell’ordine e di polizia e delle procure per contrastare reati di genere, spaccio, infiltrazioni malavitose ma non solo, con l’unico obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e difendere il territorio dalla criminalità.