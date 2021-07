Si intitola “Il Molisano” la nuova trasmissione di Telemolise dedicata al prodotto enogastronomico della nostra regione, in particolare quello tipico che caratterizza un territorio in cui la biodiversità è un punto di forza.

L’obiettivo è anche quello di far conoscere le aziende che producono, trasformano e commercializzano le nostre tipicità enogastronomiche. Piccole, medie e grandi aziende, da quelle a conduzione familiare a quelle più grandi. Aziende con una storia anche di 100 anni e alcune si sono affermate nel panorama nazionale e non solo.

Un programma di circa mezz’ora che va in onda ogni giovedì intorno alle 20.50 e in replica , curato da Tonino Danese. La prima puntata, con un ottimo riscontro, è andata in onda lo scorso giovedì sera.

Un viaggio nel territorio, alla scoperta di realtà che spesso non sono conosciute a fondo. Un viaggio ad ampio raggio, quello de Il Molisano, alla ricerca dei prodotti caratteristici e non solo: dalla cipolla di Isernia, alla patata di San Biase, passando per il pomodoro di Montagano; il pesce di mare, di lago e di fiume, i nostri inimitabili e apprezzati formaggi, il vino, l’olio, il tartufo ma anche il pane, la pasta, il miele, i dolci, il gelato, la frutta e gli ortaggi. Ancora, le produzioni con la canapa, quelle biologiche, le lumache e l’utilizzo della loro bava.

Una panoramica su prodotti e aziende, dal mare alla montagna, in entrambe le province, per scoprire storia, caratteristiche, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di un prodotto e in molti casi vedremo anche i piatti che con esso si possono preparare.

Cercheremo, con Il molisano, in una 50ina di puntate, ogni giovedì sera, di dare una lettura globale che vorrà anche essere una scoperta di realtà imprenditoriali dietro le quali c’è il sacrificio, la storia e il coraggio di uomini, donne, giovani, famiglie che hanno investito e investono nella loro terra, per dare forza a un settore centrale per l’economia regionale.