Cammina Molise è da quasi un trentennio uno spot potente per il nostro Molise. L’architetto Giovanni Germano con la sua associazione La Terra anche quest’anno è riuscito ad organizzare un evento storico, giunto, per la precisione alla 27esima edizione. Nel rispetto delle norme anticovid, i camminatori attraverseranno paesi e paesaggi, alla scoperta di storia, cultura e tradizioni della nostra terra in 4 giorni, dal 31 luglio al 3 agosto, come è stato spiegato da Giovanni Germano alla presentazione dell’evento, nell’Aula Magna del Convitto Mario Pagano di Campobasso.

• L’attraversamento e l’accoglienza, nei limiti di sicurezza Covid-19, con feste popolari, nei Comuni di Comuni di Bojano (CB), San Polo Matese (CB), Campochiaro (CB), Guardiaregia (CB), Sepino (CB), San Giuliano del Sannio (CB), Vinchiaturo (CB), Campodipietra (CB), Toro (CB), San Giovanni in Galdo (CB).

• La partenza da Civita Superiore per poi scendere a Bojano sul Tratturo Pescasseroli-Candela caratterizza il percorso della XXVII Edizione che vedrà i marciatori camminare sui Tratturi molisani in più di una tappa e che costituirà il filo conduttore di un itinerario che si snoda in un ambiente non solo fisico ma anche della memoria.

• Le stupende vallate di due fiumi secondari del Molise: la vallata sul torrente Tammaro, segnata dal parco archeologico di Sepino, e la valla sul torrente Tappino, su cui si affacciano i bellissimi paesi di Toro e Campodipietra.

• L’archeologia che non ti aspetti con la visita ai siti dei Templi Italici di Campochiaro e di San Giovanni in Galdo, ed i resti della città romana di Saepinum.

• L’importanza della Cultura Contadina con la visita allo straordinario Museo curato da Vincenzo Colledanchise a Toro, e l’importanza del popolo molisano emigrato con la visita al Museo delle Migrazioni a Vinchiaturo.

• L’Area Faunistica del Cervo e l’Oasi WWF nella Riserva Regionale Guardiaregia.

• L’arte dei sapori caseari della tradizione pastorizia di Bojano e della zona matesina.

• Le tradizioni folcloriche di San Polo Matese con “Gli Zampognari del Matese”, di Campochiaro con il gruppo folk “I Matesini” e di San Giovanni in Galdo con il gruppo folk degli “Zig-Zaghini”.

• I Ruderi medioevali del Castello normanno di Civita Superiore e della torretta angioina di Toro; Il Palazzo marchesale di S. Giuliano del Sannio e l’Ex palazzo Ducale di Campodipietra.

• L’itinerario dell’arte romanica e barocca: la Chiesa San Martino Vescovo a Campodipietra; la Chiesa di Santa Croce a Vinchiaturo; la Chiesa di San Giovanni Battista a S. Giovanni in Galdo; la Chiesa di San Nicola a S. Giuliano del S. e la Cattedrale di San Bartolomeo a Bojano.

In quasi trent’anni Cammina Molise ha attirato camminatori da tutta Italia e anche dall’estero e l’associazione la Terra ha creato una rete.

“L’idea – ha spiegato ancora Germano – è sempre stata quella di una scoperta rilassata, riflessiva del territorio attraverso un concetto di turismo lento che può essere la nostra arma tiristica per distinguerci”.

Diverse le iniziative nel tempo, culminate in Cammina Molise in Argentina, dove numerosa è la comunità molisana. E’ in cantiere la VI edizione. Per l’assessore regionale alla Cultura e al Turismo Vincenzo Cotugno Cammina Molise è un esempio limpido di valorizzazione e promozione del territorio.

Il programma completo di Cammina Molise 2021

Sabato 31 Luglio

Prima tappa 10,60 km:

BOJANO (Civita Superiore) – BOJANO – Rio Freddo (SAN POLO MATESE) – CAMPOCHIARO

Ore 08:30 – Concentramento Piazza Civita Superiore (Bojano)

Ore 13:00 – Arrivo a Rio Freddo

Ore 18:00 – Arrivo a Campochiaro

Ore 23:00 – Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento.

Località e centri interessati all’attraversamento:

Borgo Medioevale di Civita Superiore – Castello Normanno – Fonte Santa Maria dei Rivoli – BOJANO – Decumano Bovianum – Sorgenti del Biferno – Tratturo Perscasseroli Candela –Rio Freddo – CAMPOCHIARO

È previsto:

Piazza Civita Superiore: Distribuzione gadget, saluti del Sindaco di Bojano, illustrazione della tappa e partenza

Bojano: accoglienza, visita al Centro Storico

Rio Freddo: sosta pranzo insieme a “Gli Zampognari del Matese” di San Polo Matese

Campochiaro: visita al Centro storico, cena e festa popolare con il gruppo folk “i Matesini”

Domenica 1 Agosto

Seconda tappa 14,40 km:

CAMPOCHIARO (Tempio di Ercole) – Tratturo Pescasseroli-Candela – Bivio GUARDIAREGIA – SEPINO (Altilia)

Ore 08:30 – Concentramento c/o Tempio di Ercole

Ore 10.00 – Oasi del Cervo

Ore 13,00 – Bivio Guardiaregia

Ore 17,00 – Arrivo Altilia

Ore 23:00 – Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento

Località e centri interessati all’attraversamento:

Tempio di Ercole, Oasi del Cervo e Tratturo Pescasseroli Candela (CAMPOCHIARO); Guado del Quirino e Tratturo Pescasseroli Candela (GUARDIAREGIA); Altilia (SEPINO).

È previsto:

Tempio di Ercole (Campochiaro): cattedra archeologica, illustrazione della tappa e partenza

Oasi del Cervo: visita all’Oasi, cattedra ambientale e sosta pranzo

Altilia: visita alla zona archeologica, Evento XXVII Ed.“spettacolo di animazione”, cena e festa popolare

Parco Monte Vairano: Evento XXVII Ed.“spettacolo di animazione”, cena e festa serale.

Lunedì 2 Agosto

Terza tappa 11,80 km:

Villa dei Nerati – SAN GIULIANO DEL SANNIO – Monteverde – Laghetto di Vinchiaturo – VINCHIATURO

Ore 08:30 – Concentramento c/o Vecchia Stazione di San Giuliano del Sannio

Ore 11,00 – Arrivo a San Giuliano del Sannio

Ore 17,00 – arrivo a Vinchiaturo

Ore 23:00 – Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento.

Località e centri interessati all’attraversamento:

SAN GIULIANO DEL SANNIO – Colle Tomolicchio (Poligono Sportivo) – Monteverde – Laghetto di Vinchiaturo – VINCHIATURO

È previsto:

Villa dei Nerati: Visita e cattedra storico-archeologica

San Giuliano del Sannio: accoglienza, visita al centro storico

Laghetto di Vinchiaturo: cattedra ambientale e sosta pranzo

Vinchiaturo: visita centro storico ed al Museo dell’emigrazione, accoglienza con cena e festa popolare.

Martedì 3 Agosto

Quarta tappa: 13,30 km

CAMPODIPIETRA – Ponte di Toro – TORO – SAN GIOVANNI IN GALDO

Ore 08:30 – Concentramento c/o Campodipietra>

Ore 13,00 – Arrivo a Toro

Ore 18:00 – Arrivo a San Giovanni in Galdo

Ore 23:00 – Trasferimento al Centrum Palace Hotel a Campobasso per il pernottamento.

Località e centri interessati all’attraversamento:

CAMPODIPIETRA – Ponte di Toro – TORO – Tempio Italico (Santuario Sannitico) – Morrutto – SAN GIOVANNI IN GALDO

E’ previsto:

Campodipietra: Concentramento, visita al centro storico e partenza

Tratturo Castel di Sangro- Lucera: attraversamento di un tratto

Toro: accoglienza, visita al Centro Sorico ed al Museo dell’arte contadina, cattedra storica e sosta pranzo

San Giovanni in Galdo: visita al Tempio Italico, al Centro storico ed al Morrutto, accoglienza, cena e festa popolare di chiusura con il Gruppo Folk Zig-Zaghini.