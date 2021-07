Domenica è stata una giornata da ricordare per la Molise Cycling Team che ha partecipato a diverse gare sia su strada sia fuoristrada con importanti piazzamenti.

Per quanto riguarda le ruote grasse , la squadra nero/giallo fluo si è presentata con ben 21 elementi (nell’occasione è stata la squadra con il maggior numero di atleti presenti) alla “Granfondo del Matese”, organizzata dall’ Asd Matese Bike Team e che si è svolta a Castello del Matese (CE) nel magnifico scenario del lago del Matese. Notevole il risultato dell’isernino Luca Cicerone che nel percorso corto (40 km , 1000 mt dislivello), ha conquistato il terzo posto assoluto, cedendo il gradino più alto del podio solo nella volata finale. Di rilievo anche i piazzamenti di Alessandro notte, 5° di categoria ELMT e Raffaele Della Pigna , 4° di categoria tra gli M6. Da lodare il “ sempreverede” Lino Cardillo, unico partecipante della categoria M8 (>65 anni) al traguardo del percorso lungo ( 55 km , 1700 mt dislivello). Il gruppo della Molise Cycling Team ha visto anche la partecipazione di tre dei suoi e-bikers che, anche se fuori classifica, hanno onorato al meglio la gara.

Nella Fondo Molisana che si è svolta a Termoli, l’atleta più giovane della società, Paolo Mastropaolo, di Ripalimosani, si classificato primo nella categoria Juniores, concludendo la sua gara in 3h e 08 .

Soddisfazione arriva anche dall’alto Adige e precisamente dalla “ Maratona dles Dolomites” dove il campobassano Enzo D’Aversa ha concluso la celeberrima gara alpina con un ottimo 135 ° posto di categoria tra circa seimila partecipanti giunti in Alta Badia da tutto il mondo.

Fonte: Ufficio stampa