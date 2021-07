Durante l’incontro avvenuto ieri ad Agnone tra il Sindaco Daniele Saia e il Prefetto di Isernia dott.ssa Gabriella Faramondi, si è discusso anche dell’organizzazione della ‘Ndocciata 2021.

L’evento caratteristico del centro altomolisano era stato costretto a saltare un turno nel 2020 a causa del dilagare della pandemia Covid. A tal proposito, la nota del Municipio ha sottolineato l’importanza della visita istituzionale del Prefetto in merito alla gestione dei prossimi eventi, tra i quali anche la ‘Ndocciata: “La riunione tra l’Autorità e le altre figure istituzionali presenti è stata stimolante e proficua: si è avuto modo di discutere, tra l’altro, delle politiche territoriali afferenti l’ordine e la sicurezza pubblica, della valorizzazione del territorio, anche attraverso la gestione dei beni del Fondo Edificio di Culto in Agnone nonché degli eventi e delle manifestazioni pubbliche.

In particolare, per quanto concerne la sentita manifestazione della ‘Ndocciata – che nello scorso anno non

si è tenuta a causa della pandemia – il Prefetto ha manifestato la completa disponibilità a valutare, già dal

prossimo mese di settembre, in relazione all’andamento epidemiologico e alle prescrizioni che verranno

adottate, ogni questione organizzativa affinché, si auspica, possa riprendere questa ‘meravigliosa e sentita

tradizione’.”

Una stimolante giornata quella trascorsa ad Agnone da parte del Prefetto. La dott.ssa Faramondi “ha espresso vivo apprezzamento per la realtà territoriale della cittadina altomolisana e per l’accoglienza ricevuta. Anche il Sindaco Daniele Saia ha mostrato tutta la sua gratitudine al Prefetto per la disponibilità dimostrata e per la proficua giornata trascorsa.”