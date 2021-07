Dopo il primo week end di raccolta firma per il referendum sulla giustizia che ha visto in Molise la presenza del Leader della Lega Matteo Salvini prosegue la campagna referendaria ad Isernia dove nella mattinata di sabato 17 luglio in piazza Celestino V (Fontana Fraterna) sarà disponibile un apposito gazebo attrezzato per la sottoscrizione.

“I cittadini di Isernia potranno inoltre recarsi a firmare per i sei quesiti del referendum presso l’ufficio anagrafe (piano terra) nella Casa Comunale – Palazzo San Francesco in tutti i giorni lavorativi negli orari di apertura al pubblico a partire da oggi 09 luglio o contattare i Consiglieri comunali Stefano Testa,Gianluca Di Pasquale, Irma Barbato e Maria Maddalena Cocozza che sono attivamente a disposizione per la raccolta delle firme.” – riferisce Stefano Testa della Lega.