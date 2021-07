La fibromialgia è una patologie cronica che si manifesta attraverso un dolore diffuso e persistente in tutto il corpo, interessando il tessuto connettivo, in particolare muscoli, tendini e nervi. Colpisce una percentuale variabile tra l’1 e il 3% della popolazione mondiale (in Italia, i malati sono circa 2 milioni), soprattutto le donne, ed è catalogata come patologia reumatica di natura extrarticolare.