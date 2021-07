A causa di una rottura sulla rete dell’acquedotto Molisano Centrale, in zona contrada Calvario, Molise Acque ha comunicato al Comune di Campobasso che per consentire i lavori di riparazione già iniziati, è stato interrotto il flusso idrico nelle seguenti zone di Campobasso:

– Colle delle Api (tutte le strade);

– San Giovanni in Golfo (tutte le strade);

– Zona CEP (tutte le strade);

– Via XXIV Maggio e traverse;

– Via IV Novembre e traverse;

– Via Delle Frasche

– una parte della Zona Industriale

– via Barbato e parte di Colle dell’Orso.

I lavori di riparazione da parte di Molise Acque dovrebbero essere ultimati nella stessa serata di oggi, venerdì 9 luglio, permettendo così la regolare ripresa del flusso idrico nelle zone interessate.