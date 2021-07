Nelle ultime settimane a margine, anche, della vittoria della finale play-off dell’Aurora Alto Casertano non sono mancate le polemiche in merito al fatto che per il secondo anno consecutivo una società non molisane vincesse il torneo di Eccellenza. Dopo l’affermazione del Comprensorio Vairano ( stagione 2019/2020) quest’anno il club della provincia di Caserta l’Aurora Alto Casertano si è dimostrato la più forte e rappresenterà il Molise nella prossima quarta serie. L’autonomia regionale, fortemente voluta e difesa a denti stretti dal presidente della FIGC MOlise Piero Di Cristinzi, è frutto di una collaborazione con i club limitrofi al territorio molisane. Un progetto che salvaguardia il calcio regionale e punta all’inclusione sociale. Sia l’FC Matese, società nata dalla fusione tra Comprensorio Vairano e Tre Pini Sporting Matese, che l’Aurora Alto Casertano sono interventi in difesa della FIGC Molise e dichiarando il loro senso di appartenenza al Molise. Dopo un lungo periodo di riflessione anche il massimo organo calcistico regionale è intervenuto in merito a questa polemica. Vi proponiamo integralmente la nota stampa divulgata dalla FIGC Molise: “Si è costretti ad assistere, ancora una volta, a dissertazioni sui social che tentano in tutti i modi di screditare l’organizzazione calcistica regionale che negli anni, dati alla mano, ha dimostrato di funzionare molto bene interpretando sempre le esigenze delle nostre compagini regionali in un rapporto di condivisione del nostro operato. I “soliti noti” evidentemente non avendo altre argomentazioni costruttive su cui discernere, insistono nel ritenere che le compagini di “fuori regione” tolgano posti alle nostre squadre molisane.

È stato ampiamente chiarito e spiegato che le squadre di fuori regione partecipanti ai nostri tornei regionali gravitano negli immediati confini regionali e partecipano ai nostri tornei da oltre 20 anni, diverse addirittura da prima dell’autonomia, contribuendo a sostenere l’autonomia calcistica regionale conquistata grazie alla perspicacia di chi vuole veramente il bene del calcio molisano, e comunque partendo dai campionati di base e non come strumentalmente detto iscrivendosi direttamente al campionato di Eccellenza.

Il messaggio più bello viene da chi ha perso per un calcio di rigore quando al termine della contesa, il Presidente della Società Isernina, con la serenità e la professionalità che lo contraddistinguono, ha ritenuto di complimentarsi con il Presidente della squadra avversaria nei confronti della quale non ha certamente sfigurato. Pertanto le assurde argomentazioni che si susseguono sui social non meriterebbero attenzioni di sorta e denotano, in un’epoca caratterizzata da inclusione e globalizzazione una visione miope del sistema calcio.”