Nella tarda serata di ieri, la Covisoc, organo contabile della Lega Pro, ha diramato gli esiti delle istruttorie dopo l’analisi della carte e delle garanzie presentate dalle società. In tal senso, il Campobasso si è visto confermare la regolarità della propria iscrizione. Un passaggio quest’ultimo avallato dall’invio di due mail pec dalla Lega Pro all’indirizzo della società nel giro di poche ore. Era questo un atto formale di conferma, ma comunque atteso. Anche qui l’ennesima dimostrazione di una struttura societaria che antepone i fatti alle teorie.

Le stesse istruttorie hanno riservato più di una sorpresa non solo in serie C, ma anche fra i cadetti: respinte le iscrizioni del Chievo in serie B. Rimangono fortemente in bilico in Lega Pro le iscrizioni di Novara, Carpi, Sambenedettese, Paganese e Casertana. Ecco i prossimi step ravvicinati. Le società che abbiamo citato avranno tempo fino alle 19:00 del 13 luglio per presentare ricorso avverso le esclusioni. Quindi per sistemare le inesattezze e mancanze che la domanda di iscrizione ha presentato in prima battuta. A seguire, nel giro di quarantotto ore, cioè il 15 luglio, il consiglio direttivo di Lega Pro ufficializzerà le squadre iscritte al campionato. Nel caso non dovessero raggiungere il numero di sessanta, si procederà ai ripescaggi prediligendo le squadre retrocesse. La situazione non è fra le più rosee soprattutto ne girone del sud dove sembra davvero compromessa la situazione della Casertana. L’attuale esclusione del Chievo, se confermata, porterà sicuramente a delle ripercussioni anche sulla serie C dove il Cosenza attendeva proprio questo momento per ritornare a tavolino fra i cadetti. Il girone C, quello dove verrà inserito il Campobasso con grossa probabilità, ad oggi potrebbe vedere gli inserimenti nuovi del Pescara o la conferma di Teramo e Viterbese se la situazione di mancanza di società dovesse avere un riscontro definitivo. Delle sei escluse ieri sera per irregolarità o non conformità dei documenti, quattro appartengono geograficamente al meridione.

Intanto ieri pomeriggio summit societario fra i due tecnici del Campobasso Cudini e De Angelis ed il direttore tecnico Luigi Mandragora. Si entra nella fase operativa. Il ds e l’allenatore hanno le idee chiare su come dovrà essere il Campobasso del professionismo, i tanti da poter trattenere in rossoblu e i puntelli destinati ad alzare lo spessore dell’organico. Ci si aspetta un Campobasso giovane, coraggioso e pronto ad indossare l’elmetto in un pianeta nuovo come la Lega Pro. Gli obiettivi li dichiarerà la struttura societaria di concerto con lo staff, ma è chiaro che le ambizioni del Campobasso, quanto meno nelle sensazioni della vigilia, potranno essere di squadra di grande spirito abile a dare battaglia ad ogni avversario.

La società rossoblu ha accolto un nuovo direttore generale, si tratta di Pietro Ingravallo, ex Bisceglie molto avvezzo alla burocrazia della Lega Pro. Si sta lavorando sul fronte delle collaborazioni per i fuori quota: la strada maestra sarà quella di prediligere società della massima serie per i prestiti di validi under. Infine, la prossima settimana sarà quella degli incontri fra società e calciatori dell’ormai passata stagione per le trattative sulle riconferme.