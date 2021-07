E’ stata inaugurata questa mattina la nuova viabilità alternativa alla Fondo Valle del Biferno nel tratto in corrispondenza del viadotto Molise 2. E’ destinata al traffico in direzione Campobasso, mentre quello verso Termoli proseguirà sulla corsia del viadotto. Più di 4 chilometri tra Guardialfiera e Lupara: si tratta della vecchia statale che era stata dismessa nel 1975 con l’apertura dei viadotti. Era malmessa e praticamente impercorribile e nel 2018 era stata riaperta in tutta fretta – come ha ricordato il sindaco Vincenzo Tozzi – quando subito dopo il terremoto Guardialfiera era rimasta isolata, collegata al esto del Molise solo da viadotti. I lavori sono stati realizzati da Anas in 70 giorni per un importo di un milione di euro e permetteranno di alleggerire il traffico come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Niro.

La strada che verrà aperta al traffico domani 10 luglio alle 9 rappresenta un tassello importante per il presidente della Regione Donato Toma, che ha annunciato anche la sospensione dei lavori e la rimozione dei cantieri sul viadotto Molise 1 dal 15 luglio al 15 settembre per ridurre al minimo i disagi per i cittadini e per favorire il turismo. Presente anche l’amministratore delegato di Anas Massimo Simonini che ha confermato l’impegno degli ultimi anni per aumentare gli stanziamenti per la manutenzione delle strade. Previsti investimenti per 216 milioni di euro in Molise con la Isernia – Castel di Sangro, che come primo progetto nel giro di pochi mesi andrà in appalto.