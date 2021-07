Immerso nella natura incontaminata della vallata del Verrino, dopo due anni di chiusura, complice l’epidemia, riapre i battenti il parco acquatico di Santa Lucia al confine tra i comuni di Castelverrino e Agnone. Le due piscine all’aperto, una per i bambini, l’altra per gli adulti, saranno fruibili al pubblico a partire da domani, sabato 10 luglio.

A gestire l’impianto il maestro di nuoto romano, ma agnonese d’adozione, Marco Di Lorenzo istruttore della piscina indoor in contrada ‘Tiro a Segno’ e già allenatore di Simona Quadrarella, plurimedagliata ai campionati Europei di Budapest.

Oltre ai due impianti di nuoto, il Santa Lucia Park offre una vasta area pic-nic con barbecue all’aperto, parcheggio auto, un laghetto per la pesca sportiva e percorsi naturalistici tra i boschi che costeggiano il fiume ‘Verrino’ e il torrente ‘Zelluso’ dove è visitabile la chiesetta rurale di Santa Lucia.

In queste settimane di calura estiva il parco acquatico nella vallata del Verrino, è la risposta ideale per trascorrere giornate all’insegna del relax e divertimento. Raggiungibile in poco più di dieci minuti dalla fondovalle Trignina (svincolo per Agnone), l’impianto è sito in una posizione baricentrica tra i comuni di Bagnoli del Trigno, Civitanova del Sannio, Poggio Sannita e Pietrabbondante. Percorrendo la statale 650 e in meno di mezzora si può raggiungere l’impianto anche da Vasto, Trivento e Isernia.

Nelle due piscine saranno garantiti anche corsi da nuoto da concordare con il gestore. L’impianto resterà aperto tutti i giorni dalla mattina (ore 9) e fino al tramonto quando, in un scenario fiabesco, si potrà ammirare il calar del sole magari sorseggiando un ottimo cocktail.