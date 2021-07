Una folla commossa ha dato l’estremo saluto ad Angela Fusco Perrella, ex consigliere e assessore e presidente del Consiglio regionale. Il commiato in un torrido pomeriggio di luglio presso la chiesa del Sacro Cuore a Campobasso. Ad accogliere il feretro i familiari: il marito Domenico, i figli Carlo e Nicoletta, la sorella Carmela, e insieme a loro molti cittadini, persone semplici che sono state sempre il punto di riferimento di di Angiolina, come tutti bonariamente la conoscevano. Ventiquattro anni continuativi di presenza in Consiglio regionale, Angela Fusco Perrella li ha trascorsi vicino alle persone più fragili della società. Fedele ad una idea di destra sociale che ha sempre fatto delle fasce deboli della società il nucleo centrale della propria iniziativa politica, come ricorda Massimo Torraco, esponente storico della Destra in Molise, ex coordinatore regionale di Alleanza Nazionale che per molti anni ha condiviso la presenza in Regione con Angela Fusco.

Tra la folla politici vecchi e nuovi. Presente alle esequie anche il presidente della Regione Toma. Parole commosse sono quelle di Armandino D’Egidio, consigliere regionale di Forza Italia e per lungo tempo collaboratore di Angela Fusco Perrella.

Alla fine della cerimonia funebre sono seguiti due interventi che hanno ricordato l’intervento costante di Angela Fusco nel mondo del sociale e in special luogo della disabilità di ferro. Una lady di ferro, come è stato ricordato, ponendo l’accento sopra un tratto del carattere che non ha mai fatto venire meno la sensibilità e l’attenzione per i più deboli. “Buone cose”, era questo il suo modo abituale per congedarsi, due parole che rappresentano un mondo politico che non esiste più e una cifra umana che mancherà.