Nella tarda serata dello scorso 30 giugno a Campomarino un gruppo di una decina di giovani ha fermato un minorenne di 16 anni che era in sella alla sua bicicletta. Alcuni di loro, senza alcun apparente motivo, lo hanno spinto, facendolo cadere a terra e poi lo hanno aggredito con calci e pugni prima di scappare via. Dopo le indagini i carabinieri hanno denunciato alla Procura del tribunale per minori, per il reato di lesonii aggravate, tre minori incensurati di 16 e 17 anni.