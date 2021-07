All’alba di questa mattina è venuto a mancare Luigi Pallante, 86enne imprenditore di riferimento della nostra regione.Secondo figlio e primo dei maschi del mai dimenticato don Quintino, Luigi era stato l’anima della Tre Elle,impresa di costruzioni che ha segnato la storia dell’edilizia del Molise con una serie di lavori di fondamentale importanza per lo sviluppo anche stradale molisano.

Ricorderemo la strada di collegamento con l’ospedale Cardarelli di Campobasso,la Bifernina con particolare riferimento all’Ingotte,la Fresilia strada a scorrimento veloce per raggiungere Frosolone e tutta la zona collegata ed un’altra serie di lavori che hanno caratterizzato la sistemazione del patrimonio stradale ed edilizio della nostra regione.

Luigi Pallante aveva anche sollecitato ed appoggiato la carriera politica del figlio Quintino,ex Sindaco di Frosolone ed attuale assessore regionale ai Trasporti.

Inoltre,Luigi era fratello di Lelio,compianto editore di Telemolise,scomparso nel mese di gennaio del 2008 in maniera assolutamente prematura ed improvvisa.Lo ricordiamo sempre partecipe,per motivi ovviamente familiari,alle vicissitudini della nostra emittente,nei confronti della quale era sempre prodigo di consigli e di suggerimenti per migliorarne la struttura e per favorirne la crescita esponenziale.

Insomma,ci ha lasciato una persona della grande famiglia dell’imprenditoria molisana e di Telemolise,.un uomo che porteremo sempre nel cuore come esempio di vita e di lungimiranza.

Alla moglie Maria Giancola ed ai figli Quintino,Enzo,Antonio,Andrea,Maria Caterina e Luca va davvero la vicinanza più affettuosa di noi di Telemolise , in particolare del nostro Editore Quintino Pallante, della direttrice Manuela Petescia e del direttore della TGS Antonio di Lallo, di Radio Luna Network,di Interfibra, del Giornale del Molise e di TV 6.

I funerali di Luigi Pallante si terranno domani alle 16,30 presso la Chiesa di S.Maria Assunta di Frosolone.