Le aziende del sud, ed in particolare di Molise, Puglia e Basilicata competono con successo su un mercato globale sempre più dinamico e competitivo.

La conferma arriva dai dati analizzati nell’ ambito del premio “Industria Felix”, – un evento di tradizione ormai – che ha raccolto le eccellenze di queste regioni per certificare e riconoscere i risultati ottenuti dalle realtà imprenditoriali.

In questo contesto, spicca il doppio riconoscimento attribuito alla Biogroup di Bagnoli del Trigno (IS). “Migliore piccola impresa con sede legale nella provincia di Isernia e tra le migliori imprese della regione a conduzione under 40, sia per quanto riguarda la crescita di addetti che per la crescita gestionale e l’affidabilità finanziaria”.

La valutazione aziendale muove dai dati raccolti e valutati da Cerved, grande Information Provider italiano e una delle principali agenzie di rating in Europa. Presi in esame 50 mila bilanci relativi all’ anno 2019, premiando quindi le aziende piu’ competitive delle tre regioni.

Il Premio, organizzato dal periodico IFM (edito dal Centro Studi Industria Felix s.r.l.), nasce da un’intuizione del giornalista Michele Montemurro: è tra i primi riconoscimenti che viene assegnato sulla base di un’inchiesta sui bilanci delle aziende italiane, quindi su numeri incontrovertibili.

Il riconoscimento attribuito alla Biogroup premia dunque il lavoro svolto da un team giovane, che ha puntato sull’ etica, la scienza ed il rispetto per la natura.

A ritirare il premio nella bellissima cornice del Castello Aragonese di Taranto, l’amministratore delegato di Biogroup Paolo Mastrodonato. Un giovane al timone di una squadra per gran parte under 40, uomini e donne che hanno scelto di restare nel loro paese di appena 700 abitanti ma con una percentuale altissima di nuovi nuclei familiari e tanti bambini. Risvolti sociali particolarmente importanti grazie alla possibilità di lavoro offerte da Biogroup e dalle aziende del territorio.

Biogroup – grazie al supporto scientifico dei massimi esponenti italiani nel campo della Medicina Biointegrata – è tra i marchi leader a livello nazionale nel settore di produzione e vendita di fitoterapici, dispositivi medici, omeopatici ed eudermici.

“In natura vinces” è il motto che accompagna l’evoluzione della azienda che, in costante crescita, riesce a dare continue opportunità al territorio e ai giovani che lo abitano.

“Le nostre conquiste, come dice il nostro slogan, partono dalla natura” – afferma l’amministratore delegato di Biogroup Paolo Mastrodonato – “La eccezionale biodiversità presente in Molise, la sinergia con il mondo scientifico e un progetto di rete da sempre attivo nella nostra attività quotidiana hanno avuto ragione nei risultati anche del 2020, traguardi ottenuti da un gruppo di lavoro di quasi 90 persone” ha concluso Mastrodonato.