È iniziato il 5 luglio 2021 a Larino il quarto torneo di calcio a cinque “Memorial Antonello e Giovanni Padulo”. L’iniziativa, dedicata ai gemelli scomparsi prematuramente, si svolge sui campi sportivi “Rainone” e ha coinvolto giovani e persone di ogni età. Ad organizzarlo sono gli amici della comitiva di Antonello e Giovanni che hanno voluto condividere un momento di divertimento, memoria e spirito sportivo e solidale. Dieci le squadre partecipanti, due i gironi dai quali passeranno le squadre per le semifinali e la finale. Ogni sodalizio è composto da massimo dieci giocatori e due rappresentanti a supporto. Tutto si svolge in rispetto delle prescrizioni per contenere l’emergenza sanitaria. Gli arbitri volontari che hanno offerto la propria disponibilità sono Antonio Angelozzi, Lino Malatesta, Vincenzo Ricci e Massimo Di Ridolfo. Il memorial si concluderà il prossimo 15 luglio. Il ricavato delle quote di iscrizione sarà devoluto in beneficenza all’associazione “Brizio” impegnata in attività socio-assistenziali sul territorio.