Non è sfuggito all’occhio di molti telespettatori molisani un piccolo ma importante dettaglio andato in onda durante l’ultima partita degli Europei di calcio 2021 che ha visto in campo la sfida tra la nazionale italiana e quella spagnola.

Infatti, ieri sera, la regia dallo stadio di Wembley ha inquadrato un tifoso tra gli spalti con addosso una maglietta riportante il logo del Caseificio “Di Pasquo” di Agnone, raffigurante un tipico caciocavallo molisano.

Un simpatico e apprezzabile gesto quello di indossare tale maglietta che rappresenta un vero simbolo di promozione della “molisanità”nel mondo.