Michele Mariano, unico dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso non obiettore di coscienza, responsabile della struttura che si occupa dell’interruzione volontaria di gravidanza , restera’ in servizio fino al prossimo 31 dicembre. Era andato in pensione lo scorso maggio e successivamente trattenuto in servizio fino al 31 luglio. Il nuovo provvedimento di proroga e’ stato firmato dal direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, “considerata la necessita’ di garantire le prestazioni di interruzione volontaria di gravidanza che rientrano nei Livelli si assistenza sanitaria”. Nel documento si apprende, inoltre, che all’avviso pubblicato dall’Asrem lo scorso 9 aprile per l’assunzione a tempo determinato di un medico di Ginecologia e Ostetricia, riservato ai non obiettori di coscienza, non sono pervenute istanze. Intanto sono in corso le procedure concorsuali per l’assunzione a tempo indeterminato di un medico non obiettore.