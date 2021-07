Da qualche ora finalmente si può parlare solo di calcio giocato in casa del Campobasso, cioè dal momento in cui è stata formalizzata la partecipazione alla prossima serie C. A dire il vero, un fatto quest’ultimo, mai messo in discussione dalla società che ha dimostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, di preferire i fatti alle telenovele estive. Pare che una grossa mano ai fini dell’iscrizione sia stata data da uno dei principali sponsor rossoblu, l’azienda Levigas in forte espansione a livello non solo italiano. A tal proposito, non mancano le iniziative di Levigas strettamente legate alla prossima campagna abbonamenti del Campobasso: in pratica, ad ogni abbonato della squadra rossoblu, Levigas ha deciso di rimborsare la metà del costo della sottoscrizione tramite una campagna di marketing che porta in dote uno slogan certamente accattivante “ Vivi con noi la grande avventura del Campobasso in serie C”. Insomma, anche i partners di cui si è circondato negli ultimi anni Mario Gesuè ed il suo Campobasso sono certamente dei compagni di avventura all’altezza della situazione. Lo sta dimostrando Levigas, ma anche tanti altre aziende del territorio molisano che pare si stiano riavvicinando ai colori rossoblu mosse principalmente dal salto di categoria. A livello tecnico si procede verso una riorganizzazione della rosa che ha vinto il girone F. Il tutto sotto la guida di uno staff tecnico che non verrà modificato nella sua natura. Nel segno della molisanità anche la scelta del professor Roberto Barrea già all’opera da qualche giorno per l’allestimento di una squadra juniores competitiva. Ricordiamo l’obbligo nei professionisti di costruire anche le squadre allievi e giovanissimi. In questo senso, lo staff rossoblu probabilmente necessita di nuovi puntelli a livello anche di preparatori atletici.

L’universo della Lega Pro attende la ratifica delle iscrizioni da parte della Covisoc, organo deputato a verificare la regolarità e la congruità delle carte presentate dalle società di serie C che, almeno per ora, non sono nel numero di sessanta. Ieri sera il presidente Ghirelli ha espresso tutto il suo rammarico per la rinuncia del Gozzano, una delle nove neo promosse. Sulla base di questa lacuna, si procederà a tempo debito quanto meno ad una riammissione. Al termine del consiglio direttivo di Lega Pro di ieri, lo stesso Ghirelli ha affermato che è stata stagione complicata dal punto di vista legislativo. Nel pieno rispetto della salute e dell’evoluzione epidemiologica, ha aggiunto Ghirelli, c’è bisogno che il Governo definisca un piano delle riaperture. Il tema è stato rimarcato anche da FIGC ed io, ha proseguito il numero uno della serie C, ho portato all’attenzione del Sottosegretario Vezzali una specificità della Lega Pro: “noi non possiamo permetterci il rischio di ritardare la campagna abbonamenti, con le tessere reggiamo nei primi mesi della stagione sportiva” ha detto Ghirelli. Quanto agli aspetti di natura sanitaria, la Commissione medica FIGC sta finalizzando il protocollo per i ritiri e per il ritorno in campo delle squadre.