Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la scomparsa dei Angela Fusco Perrella.

«Oggi è un giorno triste. Il Molise – ha detto il Presidente della Regione Donato Toma – perde un pezzo importante della sua storia politica e del percorso che ha caratterizzato nella nostra regione la conquista della parità di genere. Assessore regionale, presidente del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso: in questi e in altri ruoli che ha ricoperto – ci vorrebbero pagine intere per elencarli – si è sempre distinta per competenza, equilibrio, affabilità, cortesia. Il suo mondo era il sociale, la sua ragione di vita la tutela dei più deboli: quello che ha fatto ha lasciato un segno positivo, significativo, indelebile. Il suo impegno, in tal senso, non è venuto mai meno, anche quando ha smesso con la politica attiva”.

Ai familiari giungano sentimenti di profondo cordoglio che esprimo a nome mio e dell’intero Molise».

Così Toma ricorda la figura e l’opera di Angiolina Fusco Perrella.

Il Presidente Salvatore Micone, dopo aver invitato il Consiglio regionale ad osservare un minuto di silenzio in ricordo dell’ex Presidente dell’Assemblea legislativa e già Assessore Angela Fusco Perrella, ha così voluto ricordarne la figura:

“Un impegno continuo ed assiduo per i temi del sociale e della cultura, al quale ha affiancato la passione per la politica e la voglia di essere sempre e comunque tra e con la gente. La professoressa Angela Fusco Perrella ha mostrato, in ciascuno dei tanti e variegati incarichi pubblici e privati che ha ricoperto nella sua lunga vita lavorativa e istituzionale, sensibilità e comprensione per gli interlocutori, attenzione rispetto per i ruoli, voglia di capire, confrontarsi e misurarsi con le altrui posizioni politiche, determinazione a seguire i principi e i valori che hanno caratterizzato il suo impegno in iniziative e progettualità a sostegno degli ultimi, dei più sofferenti, del mondo del lavoro e delle problematiche socio-economiche della regione. Rispettata da tutti, sostenuta sempre da un vasto consenso popolare, Angela Fusco Perrella resta nel cuore di chi ha avuto modo di lavorare con lei e sfidarla, sempre con reciproca lealtà e rispetto, nelle tante competizioni elettorali

che l’hanno vista protagonista. Al marito, ai figli e ai nipoti vanno le condoglianze di tutto il Consiglio regionale”.

“La morte inaspettata di Angela Fusco mi colpisce con profondo dolore. Non senza commozione – ha ricordato l’ex governatore Michele iorio, con cui ha condiviso il governo del Molise ricoprendo il ruolo di Assessore – sono costretto a ricordare la donna protagonista della vita politica regionale da vari decenni. Il suo impegno per i più deboli e per le persone meno fortunate era riconosciuto da ogni parte politica”.

Il suo comportamento – ha continuato – sempre rispettoso delle istituzioni e della dignità delle persone fanno di lei un personaggio da non poter dimenticare e a cui dedicare il massimo rispetto.

Se ne va un’amica. E con lei va via una preziosa fonte di insegnamento per una politica da svolgere con dedizione, passione, onestà. Mi stringo attorno al dolore dei familiari a cui va il mio più sincero cordoglio” ha concluso Michele Iorio.

“È stata la donna simbolo della politica molisana. Protagonista in Consiglio regionale dove – ha detto la consigliera rtegionale di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo – per la prima volta è entrata nel 1994. Oggi è scomparsa, all’età di 78 anni, Angela Fusco Perrella.

È stata assessore regionale, presidente dell’Assise di Palazzo D’Aimmo, ma anche al vertice del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ‘L. Perosi’ di Campobasso. Ha ricoperto numerosi ruoli, sempre con competenza ed affidabilità. È, inoltre, ricordata da tutti per la sua gentilezza.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa proprio durante i lavori del Consiglio, nella sede di via IV novembre del capoluogo, lasciando tutti senza parole.

“Il suo impegno – ha commentato la consigliera regionale, Aida Romagnuolo – è noto. Donna sensibile, sempre pronta ad aiutare il prossimo. Lascia un grande vuoto, non solo tra i suoi cari, ma anche tra chi ha sempre creduto nei suoi principi riconoscendo la sua dedizione al lavoro. Un caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia”.

“Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Angela Fusco Perrella – ha detto l’europarlamentare Aldo Patriciello – una donna che ha fatto della sua passione politica una ragione di vita e a cui si è sempre dedicata con grande trasporto e senso del dovere. Con Angiolina ho avuto la fortuna e il piacere di condividere la militanza politica e tante battaglie in Consiglio regionale: non potrò mai dimenticare la sua vitalità e le sue doti umane che ne hanno sempre fatto un punto di riferimento imprescindibile per tutto il territorio. Durante l’intero arco della sua carriera politica e professionale – sia come assessore e membro del consiglio regionale, che come stimata ed apprezzata insegnante – Angela Fusco Perrella ha sempre dato prova di grande equilibrio, estrema professionalità ed instancabile dinamismo: doti che le sono valse la stima e l’affetto di quanti l’hanno conosciuta in questi anni. Impossibile dimenticare la grande tenacia con cui ha sempre portato avanti il suo impegno nel sociale, al fianco dei cittadini e delle famiglie più bisognose. La sua scomparsa è una grande perdita per il Molise, mancherà tantissimo. Al marito, ai figli Carlo e Nicoletta e a tutta la sua famiglia vanno le mie più sentite e commosse condoglianze”.

“La scomparsa di Angela Fusco Perrella – è il messaggio del Presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti – addolora l’intero mondo politico. È stata tra le protagoniste attive della vita politica regionale, lungimirante nelle scelte per il proprio territorio. Ha vissuto intensamente la sua esperienza in Giunta e Consiglio regionale, lasciando una traccia indelebile del proprio percorso, caratterizzato dalla grande passione e dall’entusiasmo del mettersi a servizio della propria regione.

Ha ricoperto i ruoli più importanti delle istituzioni regionali: consigliere regionale, assessore regionale e Presidente del Consiglio regionale, ruoli svolti sempre con grande rispetto per tutte le parti politiche. Una predilezione per il sociale, dopo aver terminato l’esperienza nelle istituzioni regionali, stava portando avanti una meritoria attività in favore delle famiglie, dei cittadini in difficoltà e delle persone con disabilità. Alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione provinciale di Campobasso” ha concluso Roberti.

“Apprendo con emozione e commozione la triste notizia della scomparsa di Angela Fusco Perrella – ha scritto, invece, il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci – donna e politica di spessore, capace di farsi valere per il suo stile garbato ma determinato, e con un’attenzione alle tante piccole o grandi esigenze dei cittadini e dei territori, che ne hanno caratterizzato l’impegno nell’amministrazione della cosa pubblica. Ma, soprattutto, in un tempo in cui la coerenza in politica iniziava a diventare una virtù sempre meno comune. Angela ha saputo essere sempre dalla stessa parte, e sotto due punti di vista: sempre nel centrodestra e sempre al servizio dei semplici, dei deboli, dei cittadini. Ho avuto l’onore e il piacere, soprattutto negli ultimi anni, di confrontarmi spesso con lei sulle prospettive politiche e di sviluppo della nostra Regione. E ogni colloquio con lei era occasione di apprendimento e di crescita. Lascia un vuoto enorme nel mondo politico regionale, nelle Istituzioni che ha saputo rappresentare ai massimi livelli in epoca in cui non c’erano le quote rosa ma c’era solo la capacità di affermarsi, e, soprattutto, nei cittadini che l’hanno stimata e le hanno voluto bene. Ai suoi familiari giungano le mie più sentite condoglianze”.

La Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, ha rivolto un pensiero affettuoso al già Presidente del Consiglio regionale del Molise, incarico per la prima volta ricoperto da una donna in Molise, Angela Fusco Perrella, la cui morte ha destato profondo dolore e cordoglio.

“Per me è veramente una perdita per la nostra regione. Ho avuto l’onore di lavorare con lei nel contesto di diverse iniziative per le pari opportunità e nell’ambito sociale, dove il suo contributo è stato enorme” ha ricordato Leontina Lanciano. Nello svolgimento della mia attività di Garante è ricorrente il suo pregresso impegno politico e istituzionale. Ritrovo spesso infatti il riferimento a numerosi e innovativi provvedimenti, presi a favori delle fasce più deboli, che portano la sua firma.

Il suo sguardo sempre attento ai soggetti svantaggiati ha rappresentato una ricchezza per la comunità molisana nel solco di un prezioso lavoro di raccordo tra le istituzioni e il territorio. Il Molise non dimentica il suo lavoro e il suo impegno per una politica sociale attiva”.

“Con Angela Fusco Perrella – ha detto la segretario della Uil Tecla Boccardo – va via innegabilmente un pezzo di storia molisana. E non solo politica.

Consigliere regionale, Assessore al Lavoro, ma anche tanto impegno nel sociale e al fianco di persone in difficoltà. Ci siamo confrontate, sempre con onestà e schiettezza e non sono mancate anche ferme contrapposizioni su temi importanti, ma sempre con profondo rispetto delle persone, prima che dei ruoli. Prerogative che oggi, purtroppo, sono sempre più rare.

Tutta la UIL, è vicina alla famiglia della Presidente Fusco Perrella, a cui vanno le sincere condoglianze.

La CGIL Molise partecipa al dolore della scomparsa di Angiolina Fusco Perrella e si stringe alla sua famiglia. “La politica molisana – è il messaggio del sindacato – oggi perde una donna che ha fatto dell’impegno sociale il fondamento della sua esistenza manifestando la capacità di andare oltre l’appartenenza ideologica e attenzionando nella sua azione la condizione delle fasce più deboli, dimostrando capacità di ascolto e grande sensibilità”.

Il gruppo della Lega al Comune di Campobasso manifesta il proprio cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Angela Fusco Perrella, figura di spicco del panorama politico del Molise.

I Consiglieri della Lega ricordano soprattutto l’impegno di Angela Fusco Perrella per le Politiche sociali regionali per le quali ha lasciato un’eredità considerevole, in termini di proposte, progetti e provvedimenti legislativi.

Alberto Tramontano, Alessandro Pascale e Maria Domenica D’Alessandro esprimono la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore.

“Una notizia triste per la politica molisana. Oggi – hanno scrittio i consiglieri di centrodestra al Comune di Campobasso Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino – salutiamo una persona che ha scritto una pagina importante della storia politico -sociale del nostro Molise. Angela Fusco Perrella è stata politica di lungo corso, che nella sua lunga esperienza istituzionale è stata in grado di assicurare onestà, trasparenza, entusiasmo e passione per la politica. Diversi gli attuali esponenti delle istituzioni che sono cresciuti nella scuola politica di Angela Fusco Perrella, che è stata un pilastro dei valori liberali e della politica del centrodestra. Da Presidente del Consiglio regionale del Molise è riuscita ad assicurare la giusta imparzialità a tutti i gruppi politici e dare spazio, in maniera equa, a tutte le parti politiche. Alla famiglia le più sentite condoglianze”.

“Di sicuro oggi è un giorno molto triste per la Politica regionale. Ci ha lasciato una vera colonna portante delle Istituzioni regionali. Ho avuto l’onore di lavorare al Suo fianco in qualità di Segretario Particolare” ha detto il consigliere regionale di Città di Campobasso Domenico Esposito. “Ho potuto negli anni rilevare il Suo impegno costante, determinato e puntuale a favore di tutti, in modo particolare delle fasce sociali più deboli e bisognose. Ha vissuto la Sua vita nelle Istituzioni con profondo rispetto di esse; ogni mattina con il Suo staff aveva l’abitudine di verificare le attività svolte il giorno precedente, programmando quelle successivo. Continuità, sensibilità ed attenzione coscienziosa verso le tante persone che a Lei si rivolgevano! Serberò gelosamente il ricordo di quanto imparato al Suo fianco, augurandomi che la Politica di oggi e di domani non abbia mai a dimenticare Amministratori come Angela Fusco PERRELLA. Era Sua abitudine salutare dicendo “buone cose!!”…oggi mi accomiatò da Lei con un profondo sentimento di cordoglio, forte che la profonda fede, che la animava, potrà consolare il marito Domenico, i figli e nipoti tutti ai quali va il mio più sentito e sincero abbraccio” ha concluso Esposito.

Profondo cordoglio dalla Coordinatrice Regionale di FI, On. Annaelsa Tartaglione, per la scomparsa di Angiolina Fusco Perrella.

“Donna forte e tenace, che ha saputo dare lustro al grande valore delle donne nelle istituzioni. Candidata ed eletta anche nel Popolo delle Libertà, ha rivestito il delicato ruolo di assessore regionale alle Politiche del lavoro e di presidente del Consiglio regionale del Molise, rappresentando un punto di riferimento per la politica regionale e un esempio di indiscussa capacitá amministrativa e politica. Ai familiari esprimo profondo cordoglio a nome di Forza Italia Molise.”

Ricordo della Prof.ssa Angela Fusco Perrella, da parte del Presidente del Conservatorio Francesco Cocco, nel giorno della sua morte.

“Oggi – ha scritto – ricordiamo una persona sempre impegnata in politica con l’obiettivo di poter lasciare una concreta testimonianza del proprio lavoro.

La sua particolare sensibilità per il mondo della cultura, della formazione e delle politiche sociali ha esaltato il profilo di una donna che, a 360 gradi ed in tutti i ruoli ricoperti, ha instancabilmente lavorato per il bene del Molise.

La presidenza del Conservatorio Statale di Musica “L.Perosi” di Campobasso presentò all’opinione pubblica le doti che la Prof.ssa Fusco Perrella avrebbe confermato nei suoi anni di esperienza regionale.

Furono soprattutto gli studenti, gli insegnanti e le famiglie ad incrociare , sempre e comunque, una persona disponibile e pronta ad affermare il lavoro che un’istituzione culturale così importante avrebbe dovuto e potuto mettere al servizio della formazione di tanti giovani studenti.

Questo impegno per il Conservatorio è stato sempre presente nei suoi numerosi incarichi ricoperti. Rivolgiamo a Lei un ricordo, una preghiera e la riconoscenza per averci consegnato un presidio di alta formazione solido ed autorevole”.