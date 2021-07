Tra cassa integrazione, promesse mancate sulle nuove produzioni e incertezze sul Piano Industriale continua la poca chiarezza sul futuro dello stabilimento Stellantis di Termoli. C’è il timore fondato – come già evidenziato dai sindacati – che in vista ci sia un forte ridimensionamento della forza lavoro, oltre il 40 per cento tra ricorso agli ammortizzatori sociali e gli incentivi ai prepensionamenti. Il Partito Democratico davanti ai cancelli della più grande azienda del Molise torna a chiedere attenzione da parte di chi governa il Comune, la Provincia e la Regione. Un grido d’allarme lanciato dai consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli e dal circolo cittadino del PD.

Qualche giorno fa un incontro al Ministero in cui si è parlato solo del futuro di Melfi e Mirafiori, a Melfi verranno prodotte 4 modelli di auto elettriche e diventerà centro di produzione per le batterie. Su Termoli nessuna notizia. Lo ha rivelato Laura Venittelli che ha annunciato l’apertura di un tavolo permanente sul futuro dello stabilimento di contrada Rivolta del Re, invitando gli amministratori locali ad attivarsi come già hanno fatto altri. L’ex deputata del Pd non ha risparmiato critiche a Donato Toma sulla Zes, la Zona economica speciale, che prevede una serie di agevolazioni e che nel 2017 il Pd era riuscito a far assegnare a Termoli, e che ora invece per la Venittelli “è stata scippata”, portandola fino a Pozzilli. “Toma deve rivederne la perimetrazione per offrire a Stellantis e al territorio di Termoli la possibilità di investire” ha concluso la Venittelli.