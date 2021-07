Lo hanno definito il grande switch off televisivo e riguarderà tutta l’Italia. Dal 1 settembre i canali del digitale terrestre verranno trasmessi con una nuova codifica, passando dallo standard MPEG-2 all’alta definizione del MPEG-4. Questo significa che i televisori che non possono visualizzare i canali HD, avranno problemi. In pratica molti apparecchi acquistati prima del gennaio 2017.

Per capire se il proprio televisore è idoneo a ricevere il nuovo segnale, ci si sintonizza su uno dei canali già attivi sul digitale terrestre con trasmissione solo in HD. Se almeno uno è visibile, l’apparecchio è pronto per il passaggio tecnologico e non ci sarà bisogno di cambiarlo almeno per un altro anno e mezzo. In caso contrario sarà necessario dotarsi di un decoder o acquistare un nuovo televisore.

Nel 2022 ci sarà poi una una seconda transizione, negli ultimi giorni del mese di giugno, quando sarà introdotto il nuovo sistema di codifica HEVC Main10: più canali e con una qualità migliore. Tutti i televisori e i decoder acquistati a partire da dicembre 2018 sono compatibili anche con i nuovi standard introdotti dal secondo passaggio tecnologico.

La verifica si può fare andando sui canali di test 100 e 200. Sul canale 100 dovrebbe apparire la scritta “Test HEVC Main10”. Se l’avviso compare, il televisore è compatibile con il nuovo standard di trasmissione. Se invece non compare, si può fare un secondo tentativo dopo aver effettuato la risintonizzazione dei canali. Se anche questa prova non riesce, allora bisognerà acquistare un decoder o un nuovo televisore.

Nello specifico, in Molise, il passaggio alle nuove frequenze (e bisognerà quindi risintonizzare il televisore), avverrà dal 1° aprile 2022 al 31 giugno 2022.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha stanziato 150 milioni di euro riservati al “bonus tv”. I nuclei familiari con un Isee inferiore a 20mila euro potranno accedere a un’agevolazione, del valore massimo di 50 euro, per l’acquisto di tv e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi.