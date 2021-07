Decidere dove andare a mangiare, quale evento seguire, se visitare il Museo o andare in esplorazione alla scoperta del Molise, tutto questo mentre si sta in relax sotto l’ombrellone. E’ stata presenta “HeyCity” Termoli ‘Scopri il Molise’ la nuova web app di servizi e informazioni turistiche ideata dalla Blu srl, azienda di San Martino, in collaborazione con il Comune di Termoli e con la Camera di Commercio del Molise. L’applicazione, versatile e di facile intuizione, è stata realizzata con il contributo di Paolo Pasquale del portale Visit Molise. Come funziona? Si inquadra con il proprio smartphone il QR code e si apre l’applicazione all’interno della quale si trovano informazioni su luoghi da visitare, su eventi da seguire, su ristoranti in cui andare a mangiare, come spiegato dall’ideatore della web app Giuseppe Colucci, titolare della Blu srl.

Al progetto ha collaborato anche Domenico Venditti, come presidente del Sib Molise, sindacato italiano balneari. Oltre 4 mila i QR code sistemati negli ombrelloni delle spiagge della costa molisana. La sfida ora è quella di tenere aggiornata l’app anche in inverno come suggerito dall’assessore alle attività produttive, Giuseppe Mottola. Un’iniziativa non solo riservata alla costa, ma che coinvolge anche gli altri territori, come evidenziato dall’assessore al turismo Michele Barile