L’ipotesi è poco più di una indiscrezione ma ha già fatto il suo ingresso in maniera dirompente nell’agenda politica. Stiamo parlando della messa in vendita dell’Istituto Gemelli, uno scenario che potrebbe diventare reale in breve tempo e sul quale la politica ha iniziato a interrogarsi. Una richiesta di informazioni fatta per le vie brevi è stata formulata in Consiglio regionale dalle opposizioni al presidente della regione Toma che, a sua volta, dovrà acquisirne.

Oltre al tema del personale impiegato, e quindi del futuro che attende in caso di vendita decine di persone tra medici e infermieri, l’argomento centrale della discussione, è quello della ricollocazione dell’istituto all’interno del sistema sanitario regionale. Potrebbe, come sostiene il consigliere regionale del movimento 5 Stelle Vittorio Nola, diventare l’hub regionale per la sanità, ovvero la struttura principale di riferimento. Altra indicazione che arriva in tal senso, è l’acquisizione al pubblico della struttura.

E’ verosimile che la questione, destinata a chiarirsi nelle prossime ore, tenga banco tutta l’estate aprendo scenari per un complessivo progresso del sistema sanitario pubblico regionale.