di Giovanni di Tota

A lasciare spazio agli animali, e ai cinghiali in particolare, è stato il lungo periodo di lockdown, durante il quale c’è stato campo libero nelle campagne ma soprattutto nelle zone urbane. E così i cinghiali hanno lasciato campi e boschi per allargare il loro raggio d’azione anche in città, in prossimità delle case e nei parchi.

Queste sono solo le ultime immagini che una nostra spettatrice ha girato in prossimità di piazza Molise a Campobasso, a pochissima distanza dalla sua abitazione. Solo qualche giorno fa, avevamo mandato in onda un altro video, con una famigliola di una dozzina di cinghiali che attraversa la strada in via Labanca, in una zona molto trafficata della città.

Ormai incuranti della presenza dell’uomo i cinghiali dopo aver devastato raccolti e piantagioni, si sono pericolosamente avvicinati alle aree urbane, in cui spesso razzolano tra i rifiuti costituendo un evidente pericolo per l’incolumità delle persone.

Una situazione chiaramente sfuggita di mano, per arginare la quale occorre un intervento deciso e radicale.

Chi continua ad alzare la voce, senza per giunta avere risposte concrete e convincete, sono gli agricoltori che anche in Molise si uniranno alla protesta in programma giovedì in tutta Italia.

A partire da piazza Montecitorio a Roma, davanti alla Camera dei Deputati, i coltivatori e gli imprenditori agricoli manifesteranno tutta la loro rabbia in concomitanza con le periferie. La protesta sarà estesa alle regioni e in Molise è in programma un sit in davanti alla sede della giunta regionale, in via Genova a Campobasso.

E’ un fenomeno che ormai ha oltrepassato il limite, ha dichiarato il direttore della Coldiretti regionale, Aniello Ascolese. Oltre ai danni provocati alle campagne i cinghiali in particolare hanno cominciato a provocare anche incidenti stradali

Al termine della manifestazione di giovedì, la Coldiretti presenterà al Presidente Toma, una proposta di legge regionale, per il contenimento della specie insieme ad altre misure che consentano di rafforzare gli interventi, dando piena attuazione al Piano di controllo.