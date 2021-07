Share on Twitter

Nel quotidiano bollettino covid relativo a oggi – martedì 6 luglio – ci sono in regione 4 nuovi contagiati a Busso, Guglionesi e Isernia, su 467 tamponi processati. Il tasso di positività è dello 0,8 per cento. C’è un paziente dimesso dal Cardarelli e dunque resta ora un solo ricoverato in ospedale. I guariti sono 5 e scende così a 59 il numero degli attualmente positivi.