Comune di Trivento, l’assessore ai Lavori pubblici è dottore in ingegneria, il plauso del sindaco e della giunta. Angelo Lomastro ha conseguito la Laurea Triennale in Ingegneria Civile, insegnamento “Sicurezza sui luoghi di Lavoro”, il titolo della tesi: Il B.I.M. e la modellazione 3D e 4D per la gestione e l’organizzazione della sicurezza in cantiere. La bella notizia è stata accolta con soddisfazione da parte del Sindaco Corallo e dell’esecutivo di via Torretta, “a nome mio, della giunta e del nostro gruppo politico, facciamo i migliori auguri e complimenti all’assessore Angelo Lomastro per l’importante traguardo raggiunto – riferisce Corallo – un risultato importante, non solo per la preparazione personale e professionale dell’assessore Lomastro, ma anche per l’apporto tecnico maggiormente qualificato, che potrà dare all’ufficio tecnico comunale e, quindi, alla comunità”. Gli auguri più intimi arrivano dai familiari, in particolare dalla moglie Sonia e dalle figlie Arianna e Aurora, con questa speciale dedica: a chi sa cosa significa conquistarsi il futuro e non ha mai smesso di crederci. A chi guarda avanti senza dimenticare il punto di partenza. A chi ha il coraggio. A te e al tuo percorso meraviglioso, un esempio per me e per chi ti è stato vicino. Sei speciale. All’assessore Angelo Lomastro vanno, dunque, i migliori auguri con questa frase di Lucio Anneo Seneca: In virtute posita est vera felicitas.