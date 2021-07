Fabio Prosperi ed il Vastogirardi sono pronti a legarsi anche per la prossima stagione. Un connubio che ha funzionato nel torneo 2020/2021, i gialloblu guidati dal tecnico nativo di Pescara, non hanno mai rischiato di fallire l’obiettivo prefissato: la salvezza diretta. Cambio di regolamento a parte, ricordiamo lo stop ai play out con sole due retrocessioni in serie D, il Vastogirardi non è mai stato nelle zone calde della classifica, nonostante un roster giovane. Il finale di campionato non è stato dei migliori, questo è vero, ma è altrettanto vero che nel momento in cui sono venuti a mancare gli stimoli il campionato degli alto molisani ne ha risentito pesantemente. Tra sirene di mercato e stanchezza mentale, la squadra si è cullata sul fantastico girone d’andata giocato, dove si è costruita la salvezza. Ebbene ci sono tutte le intenzioni per proseguire sia per Prosperi, tecnico emergente, sia per la società che vuole ripartire dal lavoro della scorsa stagione e garantire continuità. Altro caposaldo anche capitan Sergio Ruggieri, il difensore centrale è pronto a proseguire nella sua avventura alle dipendenze di patron Di Lucente. Un elemento in grado di garantire un importante apporto difensivo, in termini di reti, soprattutto da calcio piazzato, e che funge da collante tra i giovani e i senior.

Anche in casa Fc Matese il lavoro della passata stagione dovrebbe proseguire con mister Corrado Urbano. Un accordo favorevole a tutte le componenti, i matesini al primo anno di serie D, hanno chiuso al quinto posto dopo un avvio da incubo. Nel girone di ritorno la squadra di Urbano ha fatto più punti di tutti, anche del Campobasso, motivo per il quale sarebbe inopportuno ripartire con una nuova guida tecnica. Matesini al lavoro per allargare la base societaria, poi ci sarà tempo per perfezionare l’iscrizione sino al 22 di luglio.

Raduno juniores per l’Aurora Alto Casertano, i neo promossi in serie D sono al lavoro per allestire il pacchetto dei fuoriquota per la prima squadra e visionare giovani prospetti per le squadre juniores, allievi e giovanissimi. Pronto a restare anche nella prossima stagione il difensore centrale Davide Vallefuoco, vicinissimo alla conferma anche in serie D. Il possente difensore, dopo una stagione entusiasmante che gli ha permesso di guadagnare anche i gradi di capitano, è pronto a tornare in quarta serie dopo diverse stagioni in Eccellenza. Un elemento importante, sicuramente pronto per la nuova avventura della matricola del presidente Montaquila.