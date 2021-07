E’ in arrivo da domani una nuova fiammata dell’anticiclone africano che riportera’ le temperature massime a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centronord. E’ comunque solo una, Campobasso, la citta’ con giovedi’ il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che da mercoledi’ a venerdi’ l’aria calda in arrivo dal deserto del Sahara fara’ schizzare le temperature sempre piu’ in alto. Basti pensare che al Nord i valori massimi toccheranno punte di 36-37 gradi in Emilia (Bologna, Ferrara, Forli’), in Lombardia (Mantova), in Veneto (Rovigo, Verona), fino a 39 gradi al Centro sulle Marche (Macerata e Ascoli Piceno), 36-37 su Toscana e Lazio (Roma e Firenze) e fino a 40 al Sud come in Puglia e Basilicata (Foggia, Taranto, Matera) e sulle Isole Maggiori (Siracusa, Catania, Sanluri).