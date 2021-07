Sono notti magiche per l’Italia calcistica mentre sono notti tragiche per il Movimento 5 Stelle, alle prese con quella che è la crisi più violenta dall’atto di fondazione del movimento creato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Il braccio di ferro tra il fondatore e l’ex premier, Giuseppe Conte, è giunto alla scena finale, con l’ultimo, disperato tentativo di sintesi messo in campo dal Ministro degli esteri, Luigi Di Maio, e dal Presidente della Camera, Roberto Fico. In attesa delle evoluzioni romane, il Movimento cerca di tenere duro in periferia. “La riposta a quanto sta accadendo a Roma – dice Andrea Greco, capogruppo del M5S in Regione – è continuare ad occuparci di quelli che sono i reali problemi della gente.

La deriva assunta dal movimento generano imbarazzo anche sul territorio, specie laddove si replicano liturgie da prima Repubblica, come la cena tra Grillo, Di Maio e Fico che ricorda tanto quella tra Massimo D’Alema e Rocco Buttiglione che, vista oggi, pare collocata nella preistoria.

Anche su questo la risposta di greco è una sola: lavorare, studiare e risolvere i problemi.

Il ragionamento di Andrea Greco corrisponde all’approccio avuto dal M5S in questi primi tre anni di legislatura regionale. Un gruppo regionale, quello pentastellato, che si è distinto per capacità di analisi, studio e proposta. Un volume di lavoro encomiabile prodotto da un gruppo unito, l’esatto contrario della proiezione parlamentare del M5S molisano partito come una falange tetragona e finito come coriandoli al vento.